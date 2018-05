Senise, arrestato giovane alla discesa del pullman

Creato Giovedì, 17 Maggio 2018 11:12

Arrestato ieri sera un quarantenne di Senise, che era a bordo del pullman Firenze-Trebisacce in possesso di alcuni grammi di cocaina. Il giovane, sorpreso a bordo del mezzo con la sostanza stupefacente per uso personale, molto probabilmente pronta anche per lo spaccio, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Senise alla fermata dell’autobus in territorio di Senise. Alla vista dei militari, il giovane appena sceso dal mezzo, non ha potuto fare altro che consegnarsi ai militari, che lo hanno condotto in caserma. Al momento si trova presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di convalida da parte del Giudice.

Cla Sol

