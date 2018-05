Sant’Arcangelo, ritrovata ieri pomeriggio la felpa di Giuseppe Sansanelli

Creato Giovedì, 17 Maggio 2018 11:50

E’ stata ritrovata ieri pomeriggio la felpa di Giuseppe Sansanelli, il 26enne trovato senza vita completamente nudo, in un pozzo in agro di Sant'Arcangelo la mattina di mercoledì 17 gennaio. A poche centinaia di metri di distanza dal pozzo, l’indumento è stato rinvenuto dal proprietario del terreno, che ha subito avvisato i Carabinieri che prontamente si sono recati sul posto, insieme agli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia di Senise che seguono le indagini. La felpa, di materiale techno è stata notata dal proprietario del terreno nel corso dell’aratura del fondo a bordo del suo trattore. Si infittisce quindi il mistero sulla morte del ragazzo, che ancora non ha una spiegazione logica. Dopo il ritrovamento delle scarpe il 23 gennaio scorso a circa quattrocento metri dal pozzo, adesso viene ritrovata anche la felpa. Nel frattempo i risultati dell’autopsia, a distanza di mesi, ancora non sono stati resi noti.

Claudio Sole

