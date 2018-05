Francavilla S.S., uomo minaccia con coltello dei passanti. Denunciato

FRANCAVILLA S.S. – In preda ad un raptus, causato molto probabilmente dagli effetti di stupefacenti, un uomo di Francavilla sul Sinni è stato denunciato ieri sera dai Carabinieri della locale stazione, perché con un coltello in mano ha minacciato alcuni passanti nel pieno centro del paese, che impauriti e scioccati hanno subito avvisato i militari. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno cercato di tranquillizzare l’uomo immobilizzandolo successivamente per condurlo in caserma.

