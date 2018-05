A Pisticci per parlare della risorsa Acqua

“Acqua, risorsa e fonte di vita: un bene prezioso da non inquinare, sprecare e privatizzare”. È il titolo del convegno organizzato domenica 27 maggio, a Pisticci, nel salone parrocchiale, dall’associazione “A Cuore Aperto” e la parrocchia di Cristo Re con Don Giuseppe Di Tolve, vicario della parrocchia. Riccardo Petrella economista, segretario scientifico, direttore del Centro Europeo di Ricerche Sociali Comparative di Vienna professore presso l'Università Cattolica di Lovanio in Belgio, fondatore nel 1991 ha fondato l'European Inter-University Association on Society, Science and Technology, in un suo libro "Il Manifesto dell'acqua" invita a riflettere sulla pressione in favore della mercificazione dell'acqua e della privatizzazione del suo sistema di regolazione soprattutto nei paesi dell'America Latina, dell'Africa, dell'Asia e dell'ex blocco socialista.Questo fenomeno da almeno trent'anni investe tutti i campi della vita economica delle società contemporanee sviluppate. In alcune pagine sottolinea: “Tutti i settori nel campo dell'acqua sono quindi diventati interessanti per l'investimento privato perché occasione di profitto. In ogni settore esistono delle statistiche aggiornate, ma attualmente manca un'analisi economica affidabile che disegni il profilo delle principali imprese pubbliche e private dell'acqua. La recente influenza delle logiche e degli interessi del mondo dell'industria e della finanza sul settore dell'acqua è da considerarsi preoccupante soprattutto alla luce delle due più importanti esperienze di privatizzazione dell'acqua: quella nel Regno Unito e in Francia. Quella francese si è dimostrata sempre più organizzata al servizio di interessi economici e finanziari delle grandi imprese e fonte di corruzione della vita politica e del funzionamento delle istituzioni, soprattutto a livello locale. La logica del profitto a spese dello Stato e della popolazione dimostra ampiamente la non credibilità del modello francese”. Gli approfondimenti al tema sono stati affidati alla professoressa Albina Colella, ordinario di geologia Dipartimento di Scienze dell’Università di Basilicata e la dottoressa Silvana Arbia ex Procuratore del Tribunale Penale internazionale dell’ONU per il Ruanda e cancelliere della Corte Penale Internazionale. Le conclusioni a padre Alex Zanotelli missionario Comboniano. Un tema rilevante soprattutto in Lucania, alla luce degli ultimi avvenimenti registrati nel metapontino e il continuo parlare di falde acquifere inquinati dagli scarichi petroliferi. Un territorio dove oltre il 45% dell’acqua si disperde per via di una cattiva o inesistente manutenzione alle condutture idriche ormai in evidente stato di degrado. “Come anteprima - precisa Don Giuseppe Di Tolve promotore dell’iniziativa - ci sarà, in mattina l’iniziativa“una messa per la vita” presieduta da Padre Zanotelli, unica nel territorio Regionale per non dimenticare. Per onorare le vittime del cancro, soprattutto nel territorio di Pisticci. Nello stesso tempo per i guerrieri che combattono la bestia del secolo che ci sta divorando a poco a poco tutti senza fare distinzione di ceto”. Si inizia alle 17,30.

Oreste Roberto Lanza

