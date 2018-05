MariSpa, l’esperienza trentennale al servizio dei clienti

Creato Lunedì, 21 Maggio 2018 16:15

Ha festeggiato da poco trentatre anni di attività Maria Rosa Spaltro, titolare del centro estetico MariSpa di Policoro in via Lazio. Per lei una lunga esperienza nel campo dei trattamenti estetici, prendendosi cura dei propri clienti offrendo una vasta gamma di offerte. Dieci anni di attività a Senise, suo paese di origine, poi da ventitre anni a Policoro, dove ha consolidato la sua clientela, che oggi è soddisfatta dei servizi offerti dall’intero staff altamente qualificato e formato per il corretto utilizzo delle apparecchiature innovative. La MariSpa è specializzata sul dimagrimento, rimodellamento e su trattamenti viso, usando le tecnologie di ultima generazione. Diversi sono i trattamenti che si applicano all’interno del centro per la bellezza e il benessere dei propri clienti: “Nuova combinazione del tuo corpo. Innovativa soluzione per la rimozione dell’adipe localizzato. Il trattamento è efficace: per il rimodellamento della silhouette, per la riduzione degli inestetismi della cellulite, per il rassodamento della pelle e per il drenaggio dei liquidi in eccesso. Può essere utilizzato anche sul viso per correggere rughe e segni d’espressione. Innovativo laser a diodo, utilizzato per i trattamenti di epilazione definitiva. Garantisce risultati anche su peli chiari e sottili, sicurezza sulle pelli abbronzate e i fototipi scuri garantendo altresì confort sulle zone ad alta densità pilifera. Grazie a questa avanzata tecnologia vengono eliminati in modo progressivo i peli superflui senza creare alcun danno alla nostra pelle. Il trattamento è indolore e può essere effettuato anche in estate senza alcuna controindicazione”. Per ogni tipologia di inestetismo viene seguito un controllo preliminare in base al quale si definisce un programma di trattamenti personalizzati in grado di raggiungere risultati visibili e duraturi nel tempo. Per ogni tipo di esigenza basta richiedere la “Wellness And Relax Member Card”, per avere agevolazioni presso il centro. Inoltre, scaricando l’applicazione MariSpa su smartphone è possibile prenotare i trattamenti in modo semplice ed efficace.

Claudio Sole

Commenta l'articolo