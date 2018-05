Esercitazioni sull'aviosuperficie di Grumento. Più sicurezza anche in area Parco

Creato Martedì, 22 Maggio 2018 12:07

Domani 23 maggio, nell’area della Murgia Apulo-Lucana compresa tra Grotta Castel di Lepre e Monte Raparo, si svolgerà l’esercitazione SATER 02-18. L’evento rientra nell’ambito dell’Accordo Tecnico S.A.R. (Search and Rescue) tra lo Stato Maggiore Difesa ed il C.N.S.A.S.(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per affinare l'integrazione e l'operatività tra le diverse componenti chiamate a concorrere in favore della popolazione civile, in attività di ricerca e primo intervento, a seguito di calamità naturali ed emergenze.

L’esercitazione, a cui parteciperanno elicotteri di Reparti di volo delle Forze Armate italiane, Corpi Armati dello Stato e squadre di soccorso del C.N.S.A.S di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania ha l'obiettivo di consolidare la capacità di pianificare e condurre operazioni di soccorso aereo complesse. Tali attività sono poste in essere, al fine di incrementare la conoscenza delle procedure comuni, ottenendo così un impiego ottimale di tutte le forze disponibili nel campo della ricerca e soccorso aereo, sia diurna che notturna, in ambiente montano a seguito di un incidente.

Per il coordinamento delle operazioni S.A.R. verrà costituita una postazione di comando e controllo presso l’aviosuperficie “Grumentum”, in prossimità della città di Grumento Nova (PZ). Al C.N.S.A.S. competerà la direzione delle attività delle squadre terrestri mentre il Comando Operazioni Aeree dell’Aeronautica Militare si occuperà del coordinamento delle missioni di volo. Tutte le attività verranno gestite all’interno di una Direzione Operazioni ubicata sull’aviosuperficie, dove convergeranno anche tutti gli assetti partecipanti.

I contributi all’esercitazione giungeranno oltre che dall’Aeronautica Militare, che partecipa con un elicottero HH-139 del 15° Stormo 84° Centro C/S.A.R., di base a Gioia del Colle (BA), anche da un SH-90 del 4° Gruppo elicotteri Marina Militare di Grottaglie (TA), un A-109 NEXUS del 6° Nucleo Elicotteri Arma dei Carabinieri di Bari (BA), un PH-139 della Sezione Aere Guardia di Finanza di Bari (BA), un UH-139C del 9° Reparto Volo Polizia di Stato di Bari (BA).

In linea con i compiti d’istituto, l'Aeronautica Militare garantisce 365 giorno all’anno, 24 ore su 24, assetti specializzati nell’attività di Ricerca e Soccorso in grado di condurre operazioni complesse sia diurne che notturne.In quest’ottica la SATER costituisce un’occasione estremamente importante e di pregevole ritorno addestrativo per testare in maniera sinergica, a terra ed in volo, piani, procedure tecniche e predisposizioni messe in atto dalle componenti partecipanti.



“Le attività di intense esercitazioni che si svolgeranno il 23 maggio presso l’aviosuperficie di Grumentum rivestono una rilevante importanza anche per il Parco dell’Appennino Lucano, il cui territorio è direttamente interessato alle operazioni.”

È quanto dichiarano in merito all’evento che si terrà presso l’aviosuperficie di Grumento Nova.

“La sicurezza di turisti e abitanti dell’area protetta è una priorità per le istituzioni, e le esercitazioni che saranno condotte dal C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per le operazioni a terra, e dai Reparti di volo delle Forze Armate italiane e Corpi Armati dello Stato, nell’ambito dell’accordo S.A.R. (Search and Rescue), con velivoli che partiranno da diverse basi della Puglia, sono la testimonianza della presenza attiva dei corpi dello Stato al più alto livello. È importante per raggiungere gli scopi della sicurezza la cooperazione tra enti e corpi specializzati, in modo da rassicurare le popolazioni residenti in merito ad eventuali emergenze che dovessero presentarsi, e quanti vorranno esercitare nel nostro Parco attività di trekking o escursioni, senza dimenticare che nella nostra area protetta è compreso anche il più importante santuario mariano della regione, meta di migliaia di pellegrini ogni anno. Le esercitazioni riguardano, infatti, attività di soccorso verso visitatori, traker, bikers e sportivi in genere che, per cause diverse, potrebbero trovarsi in difficoltà, fungaioli o semplici cittadini in giro per i nostri fitti boschi. La sicurezza rimane uno dei principali obiettivi per il nostro Parco”.

