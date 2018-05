Anas ferma i lavori sulla Bradanica. Buon biglietto da visita in vista di Matera2019

Martedì, 22 Maggio 2018

Ci risiamo, ancora una volta l’infinito cantiere della Bradanica si blocca. Un’odissea infinita. Dopo sette anni di lavori, nuovamente stop ai cantieri. Il tratto è quello compreso dall’innesto per gli ultimi quattro chilometri circa, che porta verso la città di Matera. Ad annunciarlo è una nota congiunta di: Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil: «Un ordine di servizio da parte dell’Anas informa che la ditta esecutrice dei lavori, la Aleandri, ha già raggiunto l’importo contrattuale di 50 milioni di euro e pertanto non può proseguire i lavori. Questa decisione avrà ripercussioni negative sui dipendenti, che entro dieci giorni dovranno andare a casa perchè il cantiere si fermerà. L’Anas fa sapere che dovrà verificare se ci sono le condizioni per una perizia di variante. Ma in buona sostanza per completare i lavori nell’ultimo tratto di tre chilometri e mezzo servirebbero altri soldi. E’ dal 2015 che l’azienda e i sindacati chiedono chiarezza sul futuro dell’opera, a distanza di quattro anni l’Anas prende questa decisione che penalizzerà a breve i lavoratori. Questa era l’unica opera che poteva essere completata entro il 2019 ma con questo stop la Bradanica rischia di entrare di diritto tra le opere infrastrutturali incompiute del nostro Paese». La strada statale 655 Bradanica è una strada statale che si snoda tra la Puglia e la Basilicata. L'opera prevede di collegare le città di Foggia e Matera, costeggiando il territorio ai confini con la Puglia. La solita vergogna che si consuma orma da decenni in Basilicata. Le autorità interessate, invece di preoccuparsi con anticipo nel recuperare fondi per evitare di arrivare alla drastica decisione di bloccare i lavori, si perdono in altre faccende. In vista di Matera 2019, ormai alle porte, questo è davvero un bel biglietto da visita per una infrastruttura di notevole importanza per raggiungere la città dei Sassi.

Claudio Sole

