Meteo, in arrivo l'anticiclone africano

Creato Giovedì, 24 Maggio 2018 09:20

Dopo una lunga assenza, ritorna l'anticiclone africano che interesserà il nostro paese e il mediterraneo, per almeno 10 giorni. La circolazione fresca ed instabile che per molti giorni ha condizionato il tempo sul nostro Paese ed in particolare sulla nostra Regione va perdendo colpi. Infatti una rimonta dell’anticiclone Africano porterà tempo stabile e caldo per i prossimi giorni a partire da venerdì 25 Maggio. Tuttavia nelle zone interne dell’Appennino calabro-Lucano nel fine settimana tra sabato e domenica non mancheranno temporali di calore. Una situazione meteo quindi ancora incerta, ma che ha i giorni contatti, prima di entrare in un periodo abbastanza stabile.

Antonio Cirigliano

