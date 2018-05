Controlli in materia di armi da parte dei carabinieri. Ritirato un fucile e diverse munizioni

Creato Giovedì, 24 Maggio 2018 15:12

I Carabinieri della Compagnia di Matera, ed in particolare i militari della Stazione di Grottole, nell’ambito di apposito servizio teso contrasto degli illeciti in materia di armi e munizioni, hanno proceduto al ritiro cautelativo di un fucile e relativo munizionamento, a carico di un 60enne del posto. In particolare, i militari della locale Stazione, a seguito di alcuni accertamenti effettuati nei confronti del soggetto suindicato, avendo riscontrato il venir meno di alcuni requisiti normativi previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza circa l’idoneità alla detenzione di armi, hanno proceduto al ritiro cautelativo del proprio fucile e delle relative cartucce, procedendo a segnalare il tutto alla competente Prefettura, per gli eventuali provvedimenti.

