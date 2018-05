Policoro, lite tra due albanesi. Uno di loro piantonato in ospedale

POLICORO – Paura nella serata di domenica in pieno centro cittadino a Policoro, dove per futili motivi, molto probabilmente derivanti da un parcheggio abusivo, due cittadini albanesi sono arrivati alle mani. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 22.30, quando i due, prima si sono alterati a voce, poi sono passati alle mani, causandosi varie ecchimosi. All’arrivo dei Carabinieri chiamati dai vicini per le forti urla, sono stati immobilizzati e calmati. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i due uomini al Pronto Soccorso dell’ospedale “Papa Giovanni Paolo II°”, dove sono state prestate le prime cure. Uno di loro è stato ricoverato nel reparto di ortopedia, per una distorsione alla caviglia, piantonato tutto la notte dai Carabinieri.

Cla Sol

