Furti nel Materano, i ladri preferiscono l’entrata principale

Continua la ventata di furti nel materano, questo nonostante i diversi arresti e la lodevole attività di vigilanza degli ultimi mesi delle forze dell’ordine grazie alla quale, ricordiamolo, sono stati ritrovati preziosi e arrestati diversi malviventi. Ad inquietare i cittadini è l’aggressività con cui recentemente i ladri agiscono, gli orari insoliti dei furti e il fatto che non abbiano più bisogno di scassinare serrature o rompere delle finestre per entrare negli appartamenti altrui ma che, grazie a delle chiavi universali, accedono indisturbati dalla porta principale o comunque d’ingresso. Episodio sconcertante è avvenuto ieri a Grassano, in provincia di Matera, dove dei ladri sono entrati all’interno di un’abitazione per nulla intimoriti dalla presenza del proprietario, il quale è stato immobilizzato prima che i malviventi commettessero il furto. Diversi episodi si sono verificati anche a Matera negli ultimi mesi, ma non sono solo le abitazioni private ad essere state prese di mira bensì anche le aziende. Un’escalation di furti in quest’ultimo anno si è registrato anche a danno di numerose aziende, non solo locali ma anche appartenenti alla zona del Valbasento. A Matera città la presenza di mirati posti di controllo, perquisizioni veicolari e controllo di persone sospette, attualmente fa si che vi sia una rete di controllo più fitta in tutte le zone anche quelle più periferiche, ma purtroppo non sempre questo lodevole impegno risulta sufficiente. In molti casi i criminali sono rintracciati grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, ma anche grazie alle immediate denunce ed alla collaborazione dei cittadini. Il consiglio che chi interviene ribadisce è principalmente quello di valutare sempre preventivamente l’adozione di sistemi d’allarme dotati di telecamere, così da avere qualche possibilità in più di identificare eventuali malviventi e di evitare perlomeno i così detti “furti veloci”, così come è consigliato l’utilizzo di serrature che non permettano ai ladri di violare le proprietà private utilizzando semplicemente una key bumping: una sorta di passepartout in grado di aprire anche le serrature che fino a poco tempo fa erano considerate sicure e avanzate. Questo sistema di manomissione, originario del nord Europa, è diventato un incubo non solo per i cittadini,che credevano sicure le proprie casepoiché protette da costose porte blindate,ma anche per le forze dell'ordine. Le statistiche sui furti,a causa di questa ormai diffusa tecnica criminale, registrano dei picchi clamorosi. Più sicuri sono sicuramente i locali, le abitazioni o le attività tutelate dagli allarmi, in quanto più complessi da eludere e difficilmente individuabili, ma la polizia spiega come tutto questo possa essere in alcuni casi comunque vano, se prima non vi è un maggiore impegno da parte dei cittadini a cambiare le proprie abitudini. L’assurda e diffusa convinzione è quella di rischiare meno quando si esce di casa per poche ore piuttosto che nei più lunghi periodi estivi. Così non è. Si rischia di diventare vittime di questi astuti criminali più quando si è in casa o proprio quando si lascia la propria abitazione per poche ore, rispetto a quando ci si assenta per più giorni. Le forze dell’ordine ci riportano che è molto più facile trovare l’appartamento svaligiato al ritorno da una cena o al ritorno dal colloquio con gli insegnanti dei propri figli e non dopo una settimana bianca in montagna.

Silvia Silvestri

