Spopolamento e disoccupazione la Basilicata conferma il trend negativo. I dati dall’Ires

Creato Martedì, 29 Maggio 2018 22:42

Basilicata in fase d’estinzione?. I dati sullo spopolamento e quelli sulla disoccupazione fanno riflettere. Nessuno pare approntare serie strategie. I dati Istat aggiornati alla fine del 2017 confermano un trend ancora negativo. Una casa ogni tre è disabitata per un totale di circa 95 mila abitazioni desolatamente vuote. I dati continuano a confermare come lo spopolamento sia fenomeno lucanoe che riguardi di più la provincia di Potenza. Le case in Italia vuote sono oltre 7 milioni e 38 mila, quasi 22,5 per cento è composto da case in Lucania. Ad incidere anche i dati sulla disoccupazione. Tra il 2014 e 2016 si erano avvertiti sensibili segnali di ripresa bruscamente interrotti già ad inizio del 2017. La Lucania, per questo, ha visto negli ultimi anni accrescere la percentuale di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. A sostegno di questa realtà ci sono i dati elaborati dall’Ires Basilicata, l’ente di ricerca della Cgil, presentati a Potenza all’incontro “Mezzogiorno sul filo”. I lavori sono stati introdotti dal Presidente dell’Ires Basilicata, Giovanni Casaletto. Gli approfondimenti sono stati di Eleonora Pierucci (docente di Economia politica dell’Università di Basilicata), Michele Somma (presidente della Camera di Commercio di Potenza), Simona Loperte (Ufficio pastorale sociale del lavoro dell’Arcidiocesi di Potenza), Giuseppe Provenzano (Vice direttore Svimez), Angelo Summa (segretario regionale della Cgil) e Riccardo Sanna (responsabile del dipartimento nazionale economia della Cgil). Una iniziativa inserita nel solco di una lunga serie di appuntamenti tematici di Laboratorio Sud, durante i quali il sindacato ha ospitato, tra gli altri, Camusso, Giannola, Emiliano, Colla, Fracassi, Oliverio e Mons. Santoro. L’incontro ha focalizzato l’attenzione su economia, occupazione, e demografia del territorio lucano. Il 2017 ha fatto registrare una diminuzione degli occupati pari al 2,2 per cento rispetto all’anno prima. Una dinamica occupazionale che sembra in peggioramento sul dato dell’intero Mezzogiorno influenzato anche sulle percentuali delle persone in cerca di occupazione che risultano in calo. Un tasso di disoccupazione che tra la fascia giovanile, 15 – 24 anni è salito sensibilmente dal 34 per cento al 38 per cento. 40mila i giovani under 35 occupati in Basilicata a fronte dei 56mila del 2008. Aumentano anche i “Neet” Not in education, employment or training. In America li definiscono giovani che non studiano, né lavorano, né sono impegnati in attività di formazione. Un terzo dei giovani lucani, tra diplomati e laureati, pare ne sia colpito ponendo le basi per fenomeni sociali negativi come esclusione, emarginazione e povertà. A questo va aggiunto il dato di una persistente scarsa natalità. Numeri che se sommati porteranno la Lucania, nel 2045, a registrare una perdita di popolazione di oltre 89 mila abitanti con una perdita proporzionale di 62 mila e 61 mila nelle classi d’età tra 0-29 e 30-74 e da un aumento di circa 34 mila nella classe d’età oltre i 75 e oltre. Il rapporto racconta un dato allarmante. Nel 2065 probabilmente se i dati continueranno a essere questi, la flessione si attesterebbe in 179 mila unità portando la popolazione sotto le 400 mila unità. Nello specifico ci sono paesi sull’orlo della bancarotta demografica. Uno su tutti, San Paolo Albanese. In dieci anni ha perso metà della popolazione fermandosi ai 270 abitanti, il 70 per cento è costituito da over 60. Nel 2017 solo due matrimoni celebrati.

Oreste Roberto Lanza

