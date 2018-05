Truffe ai danni di anziani. Un arresto dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Tricarico, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe ai danni di anziani,hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 30enne di Napoli, per tentativo di truffa ai danni di un’anziana. L’uomo è stato bloccato a Oliveto Lucano (MT),dai Carabinieri della Stazione di Garaguso (MT), mentre si accingeva a consegnare un pacco a casa di un’anziana, preventivamente contattata telefonicamente, a cui mediante raggiro era stata chiesta la somma di € 3.500 per ricevere in contrassegno un computer per conto di un inesistente nipote. La solerzia dell’anziana, che immediatamente ha chiamato i Carabinieri, ha consentito di individuare il truffatore, proveniente da Napoli, e di bloccarlo. All’interno del pacco, anziché il computer, i Carabinieri hanno trovato due pacchi di riso. L’uomo è stato arrestato per tentativo di truffa e posto a disposizione dell’A.G.. I controlli dei Carabinieri nelle ultime settimane sono stati ulteriormente intensificati dopo che, a Salandra (MT) e a Grassano (MT), si sono registrati due truffe ai danni di anziani del luogo commesse con le modalità sopra indicate.

