I Carabinieri Forestali sequestrano i rifiuti di una ditta di autoriparazione

Creato Giovedì, 31 Maggio 2018 18:10

I Carabinieri Forestali della Stazione di Matera, in Contrada Serra Rifusa, agro di Matera, hanno rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi in un’area privata di circa 2600 mq., sede di una Ditta di autoriparazione e vendita di veicoli. Durante il controllo sono stati ritrovati cumuli di scarti di materiale proveniente da autoveicoli in disuso. Dei veicoli presenti, alcuni erano evidentemente non marcianti, altri privi di parti meccaniche e di carrozzeria, esposti e deteriorati dagli agenti atmosferici e direttamente a contatto con il suolo non impermeabilizzato. Nel medesimo fondo i militari hanno altresì accertato la presenza di due immobili in coibentato di complessivi mq. 137 su un pavimento in cemento armato, edificati in assenza di autorizzazione urbanistico edilizia. I rifiutisono stati sottoposti a sequestro e i due titolari della Ditta, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti, detenzione di veicoli in cattivo stato di manutenzione e per abusivismo edilizio.

