Incidente stradale sulla Sinnica. Due auto coinvolte

Creato Venerdì, 01 Giugno 2018 22:33

Si è verificato nella serata di oggi sulla statale Sinnica nei pressi dello svincolo di Valle Frida, in territorio di Francavilla sul Sinni, un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, che per cause in fase di accertamento si sono urtate nella stessa direzione di marcia. Nell'impatto, una delle due ha invaso la corsia opposta. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi agli occupanti dei mezzi, che pare non abbiano riportato gravi conseguenze. La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Cla Sol

