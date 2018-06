Arrestato dai Carabinieri sulla Sinnica con della cocaina in auto

Era di rientro dalla vicina Campania, M.A. quarantenne pluripregiudicato di Francavilla sul Sinni a bordo della sua auto, quando è stato bloccato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Senise del Nucleo Operativo sulla statale Sinnica nei pressi del bivio del centro sinnico, che gli hanno rinvenuto, ben stipati, 13 grammi di cocaina purissima, ed un coltello con lama da sette centimetri. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati 15 grammi di hashish in dosi, già pronta per lo spaccio ed un bilancino di precisione. Inoltre, gli è stata sequestrata l’auto, perché era alla guida con patente revocata. La droga era destinata allo spaccio della cittadina francavillese. Il fermato è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti ed è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Fatto curioso, sul suo profilo Facebook, si è scagliato con dei post alquanto minacciosi contro i suoi cittadini, definendoli spioni e complici dei Carabinieri per il suo arresto.

Claudio Sole

