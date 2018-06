I Carabinieri segnalano due persone con sostanze stupefacenti

Durante il trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati nello specifico al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, hanno scoperto due persone (rispettivamente di 24 e 44 anni) in possesso di sostanze stupefacenti finalizzate al consumo personale. Al riguardo, i militari della Stazione di Montescaglioso durante i servizi di pattugliamento, espletati nell’ ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga in zona, hanno individuato e controllato i due soggetti sopra menzionati. Gli stessi, in entrambi i casi fermati in località appartate, alla vista dei carabinieri, con gesti improvvisi, cercavano di occultare la sostanza stupefacente tra i vestiti indossati, pensando di non essere notati ed assumendo un atteggiamento nervoso. Il personale operante, notando tali comportamenti sospetti, decideva di sottoporre i medesimi a perquisizione ed in particolare ed al termine delle operazioni venivano trovati in possesso, complessivamente di una modiche quantità di hashish e marijuana, suddivise in dosi confezionate con cellophane. Al termine delle operazioni, la droga è stata sottoposta a sequestro, mentre i predetti, condotti in caserma, sono stati segnalati alla Prefettura per le conseguenti sanzioni amministrative.

