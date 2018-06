Senise, motociclista coinvolto in un incidente con un cinghiale

Giovedì, 07 Giugno 2018

Ennesimo episodio che ha visto protagonisti i cinghiali negli incidenti stradali. Questa volta il malcapitato è un motociclista 27enne originario di Policoro, in compagnia di un amico. L’episodio è avvenuto poco dopo le 18.30 di ieri sera sulla SS92 in prossimità di contrada Massanova, in territorio di Senise. Due motociclisti in piena tranquillità con le loro motociclette erano intendi a fare un giro quando, all’improvviso, dai cespugli laterali alla strada è apparso un grosso cinghiale che ha attraversato la sede stradale: il 27enne, nonostante la brusca frenata, si è cappottato e non è riuscito a evitare l’impatto con l’animale che è

stato colpito nella parte posteriore ed è poi scappato via nella boscaglia. Soccorso dall’amico, il ragazzo ha riportato la frattura del polso e alcune ferite in varie parti del corpo. Sul posto i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure insieme ai Carabinieri. Trasportato poi presso l’ospedale di Policoro, al giovane è stata applicata l’ingessatura al polso, oltre a diverse medicazioni rese necessarie per le ferite provocate dalla caduta. Non è di certo il primo incidente accaduto in quella zona con protagonisti i cinghiali: ormai la loro presenza viene segnalata quasi giornalmente dagli automobilisti di passaggio.

Claudio Sole

