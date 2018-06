Incidente stradale sulla Basentana. Un uomo in codice rosso

Si è verificato in serata un grave incidente stradale sulla Statale Basentana, tra i bivi di Ferrandina e Pisticci, che ha visto coinvolti un camioncino che trasportava della frutta, un’Alfa Romeo ed una Fiat Panda. Per cause ancora in fase di accertamento, il camioncino ha invaso la corsia opposta, andando ad impattare contro un muro di contenimento laterale, con l’Alfa Romeo che molto probabilmente per evitare l’impatto ha terminato la corsa nella cunetta stradale, con la Fiat Panda leggermente coinvolta. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere l’uomo che ha avuto la peggio, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso del 118 all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Invece il conducente dell’Alfa Romeo in codice giallo è stato trasportato in autoambulanza. A lavoro gli uomini dell’Anas per ripulire la strada invasa dalle albicocche. Il traffico ha subito rallentamenti per la chiusura delle corsie interessate dall’incidente.

BN.net

