Continue vessazioni in casa nei confronti della madre. Denunciato 38enne

Creato Lunedì, 11 Giugno 2018 15:26

Nel trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, hanno proceduto alla notifica di un avviso di conclusione indagini, emesso dalla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal Procuratore dott. Pietro Argentino, nei confronti di un 38enne del posto, ritenuto responsabile del reato di violazione di domicilio. In particolare il 30enne in questione, in più circostanze succedutesi negli ultimi mesi, ha assunto nei confronti della madre, a causa di alcune problematiche di natura personale, comportamenti assai aggressivi e prevaricatori, tali da costringere la donna ad invitare il figlio ad andarsene di casa. A seguito di vari accertamenti svolti dai militari della Stazione di Matera, che procedeva a deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il 38enne in questione (per il reato di violazione di domicilio), l’Autorità Giudiziaria, condividendo a pieno i risultati investigativi, emetteva a suo carico il summenzionato avviso, che veniva notificato al destinatario, nel trascorso fine settimana, dai Carabinieri della locale Stazione.

Commenta l'articolo