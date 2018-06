Ritrovato il cadavere di un uomo a Lauria

Creato Lunedì, 11 Giugno 2018 19:39

E’ stato ritrovato il cadavere di un uomo avvolto nel cellophane nel bosco di “Canicella”, in località Masseria Piscitelli a Lauria. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, insieme ai Vigili del Fuoco. Il cadavere, ritrovato da un cercatore di funghi ieri pomeriggio, è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione e senza parte della testa con jeans e resti di un giubbotto. Secondo primissimi accertamenti la morte dell’uomo risalirebbe a molti mesi fa. Sul posto anche il Magistrato di turno e il medico legale. Il pensiero per molti è andato subito alla scomparsa del lauriota Sandro di Lascio in contrada Pecorone, a pochi passi dallo svincolo per l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Da sette mesi dal giorno della scomparsa, il 21 novembre 2017, la Procura continua a mantenere aperto il fascicolo delle indagini coordinate dal pubblico ministero Gianna Lerose. Raggiunto telefonicamente dalla redazione di BasilicataNotizie, l’avv. Antonio Boccia, legale della famiglia di Lascio è stato netto e preciso. “Oltre all’esame autoptico - ha precisato l’avvocato Antonio Boccia - chiederemo anche l’esame nucleare al fine di avere piena contezza della circostanza. A breve ci sarà il riconoscimento”. Intanto dal Procuratore della Repubblica Vittorio Russo è stata disposta per mercoledì l'autopsia presso l'ospedale di Lagonegro, con la nomina di un super perito..

Oreste Roberto Lanza

