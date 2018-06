La dea bendata bacia la Basilicata. Vinti 50.000 euro al 10eLotto

Creato Lunedì, 11 Giugno 2018 20:51

Con una giocata di 20.00 euro un fortunato giocatore di Moliterno, in Val d’Agri si è aggiudicato una vincita di 50.000 euro al 10eLotto. L’uomo ha verificato in diretta i sette numeri fortunati che hanno permesso la fortuna vincita, comprensivi anche del “Numero Oro”. Centrati i sette numeri su sette che hanno mandato in estasi il fortunato giocatore, per la gioia anche del gestore del locale in questione.

BN.net

