Lauria, sarebbe stato ucciso con un fucile da caccia l’uomo ritrovato nel bosco

Sarebbe stato ucciso con un fucile da caccia da distanza ravvicinata, l’uomo ritrovato avvolto nel cellophane nel bosco di “Canicella”, in località Masseria Piscitelli in territorio di Lauria domenica scorsa. Sono questi i primi risultati dell’autopsia, svolta quest’oggi presso l’ospedale di Lagonegro dal dottor Giuseppe Consalvo. Sul corpo dell’uomo sono stati rinvenuti diversi pallini, di dimensioni contenute, che riconducono ad un fucile da caccia con canne sovrapposte. Potrebbe trattarsi molto probabilmente di Mariano Di Lascio, il 42enne scomparso da Lauria il 21 novembre 2017, a pochi passi dallo svincolo per l’Autostrada A2 del Mediterraneo. La conferma si potrà avere solo con l’esame del Dna che è stato disposto dal capo della Procura di Lagonegro, Vittorio Russo. Al vaglio degli inquirenti anche il ritrovamento di un orologio da polso rinvenuto a pochi metri dal corpo. La morte risalirebbe ad alcuni mesi fa, visto anche una buona parte della testa mancante, che potrebbe essere stata devastata da animali selvatici. E’ giallo dunque su questo ennesimo caso di cronaca nera in terra di Basilicata. Ultimo in ordine di tempo, il 26enne Giuseppe Sansanelli trovato senza vita completamente nudo, in un pozzo in agro di Sant'Arcangelo la mattina di mercoledì 17 gennaio 2018.

