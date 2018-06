Autovelox, arrestate 5 persone per corruzione. In carcere il capo della Polizia municipale di Tursi

Creato Giovedì, 14 Giugno 2018 15:46

Ci sono anche un imprenditore di Montalto Uffugo e un imprenditore di Cosenza tra le persone arrestate questa mattina dalla Polizia di Matera nell'ambito di un'indagine che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, ha messo in luce un sistema di corruzione intorno alla presunta truffa sull'uso degli autovelox e sulla gestione delle conseguente multe. I particolari sono stati forniti questa mattina in una conferenza stampa cui hanno partecipato il Vice Questore Fulvio Manco e il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Matera Pietro Argentino. Sono cinque le persone arrestate, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Matera Angela Rosa Nettis, e sono accusate a vario titolo di concussione per induzione, corruzione e truffa aggravata. In carcere è finito Giovanni Sanchirico, 64enne residente a Tursi e comandante della Polizia Locale di Tursi mentre sono agli arresti domiciliari Ottavio Chiappetta, 46enne imprenditore residente a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza e titolare della ditta Beta Professional Consulting srl, Maria Rubolino, 47enne, residente a Nova Siri e compagna di Giovanni Sanchirico, Egidio Siepe, 59enne, residente a Rocca Imperiale e dipendente dell’azienda Beta Professional Consulting srl e Antonio Iantorno, 52enne, collaboratore di Ottavio Chiappetta e intermediario tra il Comandante di Polizia Locale e l’imprenditore. L’indagine, in cui sono indagate 17 persone, è stata denominata Velomatic, è partita dalle indagini avviate a seguito dell’incendio di una BWM intestata ad un dipendente dell’ufficio tecnico del Comune di Scanzano. A seguito del ritrovamento dell’auto la Procura ha disposto l’avvio delle intercettazioni telefoniche ed una in particolare è stata utile per avviare questa seconda inchiesta denominata “Velomatic”. La telefonata “galeotta” è stata quella tra il Comandante della Polizia Locale di Tursi, Giovanni Sanchirico e una vigilessa del Comune di Scanzano. In questa conversazione Sanchirico avrebbe spiegato come funzionava il sistema di autovelox forniti dall’azienda Beta Professional Consulting srl e l’affare che consentiva di annullare le multe in cambio di ricompense, favori o denaro. Prima di seguire gli arresti all’alba di questa mattina nel mese di gennaio la Polizia aveva già eseguito perquisizioni nell’azienda Beta Professional Consulting srl sequestrando telefoni, server e computer aziendali. Velomatic ha individuato due tipi di reato: uno legato alle presunte tangenti elargite al Comandante dall’imprenditore che avrebbe fornito gli autovelox e l’altra legata all’annullamento delle multe, per le quali l’imprenditore avrebbe incassato un euro per ogni multa annullata dal Comando di Polizia Locale. Sono state eseguite tra le 13 mila e le 15 mila multe nel periodo preso in considerazione gli investigatori ritengono che sono stati incassati almeno 5 mila euro. Per quanto riguarda la tangente incassata su una cifra che poteva variare tra i 1000 e i 2400 euro per ogni autovelox l’imprenditore avrebbe versato al Comandante della Polizia Locale 391 euro. Il Comandante di Polizia Locale di Tursi avrebbe inoltre incassato il denaro attraverso bonifici versati sul conto corrente della compagna, che è finita ai domiciliari. Oppure pretendeva ricompense o favori che andavano da un carico di legna e alla promessa di un’assunzione del futuro genero. Le intercettazioni telefoniche disposte dall’Autorità giudiziaria per la prima indagine avrebbero quindi rivelato un sistema di corruzione che avrebbe visto il coinvolgimento di un imprenditore calabrese, Ottavio Chiappetta e il Comandante della Polizia Locale di Tursi, Giovanni Sanchirico. E’ emerso così che Ottavio Chiappetta, titolare della Beta Professional Consulting Srl di Montalto Uffugo, che fornisce apparecchiature di rilevazione della velocità e servizi di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada, avrebbe versato un euro al Comandante della Polizia Locale di Tursi per ogni contravvenzione elevata con le sue apparecchiature. Il Comandante avrebbe a sua volta contattato colleghi dei comuni vicini per convincerli ad accettare l’“offerta” dell’imprenditore calabrese. La proposta del Comandante di Tursi però non veniva raccolta dai suoi colleghi, anzi uno dei Comandanti contattati, comprendendo che la proposta configurasse un reato, decideva di registrare il contenuto della conversazione. Le indagini hanno inoltre messo in luce un sistema di annullamento delle multe promosso dallo stessoComandante della Polizia Locale di Tursi che, attraverso il sistema informatico di gestione delle contravvenzioni fornito dallo stesso imprenditore, avrebbe fatto risultare come pagate multe di fatto non pagate. In compenso, il Comandante si sarebbe fatto dare dai trasgressori una somma in danaro, una sorta di “sconto” considerevole dell’importo della multa, o altra utilità, tra cui la promessa di assunzione del futuro genero, un carico di legna. Per il pagamento delle “tangenti” e per l’illecito annullamento di verbali già elevati l’imprenditore si sarebbe avvalso dei suoi collaboratori Antonio Iantorno di 52 anni e Egidio Siepe di 58, anni che le versavano sul conto corrente intestato alla compagna del Comandante, Maria Rubolino di 47 anni. A seguito dei risultati forniti dall’inchiesta, il gip Angela Rosa Nettis ha disposto la misura cautelare in carcere per il Comandante della Polizia Locale di Tursi e dell’arresto ai domiciliari per gli altri quattro indagati.

