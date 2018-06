Tursi, sequestrata discarica comunale per la fuoriuscita di percolato

I Carabinieri Forestali della Stazione di Rotondella, unitamente al NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale) di Matera, in località “La Canala”, in agro di Tursi, hanno effettuato un controllo alla discarica comunale, oggi in post gestione e ubicata in area vincolata idrogeologicamente e paesaggisticamente. I militari, durante l’ispezionedella scarpata intorno alla discarica hanno trovatofuoriuscite di percolato che precipitava sul suolo e immettendosi in un inghiottitoio naturale sotterraneo raggiungeva il greto del torrente “La Canala” causando un danno concreto ed attuale alle risorse ambientali. L’area è stata posta sotto sequestro. Contestualmente all’intervento dei Carabinieri Forestali, l’amministrazione comunale ha messo in atto la MISE (Messa In Sicurezza di Emergenza)dando incarico ad una Ditta specializzata di prelevare e stoccare il percolato, in attesa di smaltirlo in impianto autorizzato. A seguito di tale immediata operazione di prelievo, che non veniva effettuato dal 2013, il flusso di percolato all’esterno della discarica è diminuito visibilmente fino ad interrompersi.

