Ritrovato in una scarpata il cadavere di un uomo accoltellato

Creato Domenica, 17 Giugno 2018 14:41

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina a Montescaglioso in provincia di Matera, in contrada Doganelle. A fare la macabra scoperta un passante che ha notato alcuni sacchi di plastica con una coperta in una scarpata, ma di primo impatto pensava fosse spazzatura. Però poi, guardando meglio ha visto del sangue con parte del corpo fuoriuscire dalla coperta. A quel punto ha avvisato le forze dell’ordine prontamente arrivate sul posto. Secondo quanto si è appreso, la vittima è un 42enne, che aveva alcuni precedenti penali e sarebbe stato ucciso con dei colpi di arma da taglio all’addome. Sull'omicidio indagano i Carabinieri della locale stazione. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco che hanno lavorato alcune ore per recuperare il corpo dalla scarpata e gli operatori sanitari del 118. Presente anche il medico legale per stabilire le cause della morte. Dalle prime indiscrezioni pare che l’uomo sia stato ucciso altrove per poi essere scaricato nella scarpata.

BN.net

Commenta l'articolo