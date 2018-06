Maltempo, Tursi in ginocchio per i terreni allagati. Il Sindaco Cosma chiede l’intervento della Regione

Creato Domenica, 17 Giugno 2018 17:50

Situazione grave a Tursi, in provincia di Matera, in località “Canala” allagati circa 300 ettari di terreno in produzione. Sono bastate due ore di pioggia e grandine caduta nel pomeriggio di ieri per mandare in tilt all'incirca 300 ettari dei maggiori produttori ortofrutticoli tursitani. Il tratto allagato si trova nella zona del torrente Pescogrosso dove la bonifica e pulizia dei canali a valle pare non viene effettuata da 18 anni. “Ho comunicato l'accaduto al Presidente Pittella – ha dichiarato il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma - all'assessore Braia ed al dipendente responsabile Ranà del consorzio di bonifica per un sopralluogo che spero consentirà un intervento tempestivo e d’urgenza atteso oramai da 18 anni per la bonifica e pulizia a valle, di circa 1 km, del canale Pescogrosso." Giunti tempestivamente sulla zona allagata, il Sindaco Cosma e il Vice Caldararo, hanno assicurato il massimo impegno affinché si faccia sentire la voce dei tanti imprenditori, produttori e lavoratori che da anni oramai subiscono l'inefficienza del consorzio di bonifica mettendo annualmente a rischio le proprie produzioni e di conseguenza le economie aziendali e familiari. "Se anche questa volta resteremo – ha sottolineato Salvatore Cosma- inascoltati non esiteremo ad intraprendere azioni forti con le associazioni di categoria, Coldiretti in particolare, anch'esse coinvolte e tutti gli agricoltori bloccando se necessario anche arterie di comunicazione principali”. Voce forte e impietosa quella delle autorità civiche locali. “Non si deve sempre aspettare il morto – ha sentenziato il primo cittadino di Tursi Cosma- o danni di qualsivoglia natura per intervenire pertanto al Presidente Pittella, all'Assessore Braia e al Commissario Unico del consorzio di bonifica Musacchio in settimana verrà inviata documentazione dettagliata affinché questo problema”. Problema pare atavico e che solo per una casualità non ha perso la vita un ragazzo di 20 anni che si trovava lì per lavorare colto di sorpresa dalla bomba d’acqua.

Oreste Lanza

Commenta l'articolo