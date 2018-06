Omicidio di Luigi D’Aria a Montescaglioso: due arresti

Creato Martedì, 19 Giugno 2018 13:57

Concorso in omicidio pluriaggravato, per futili motivi e commesso con crudeltà. Questa l’accusa che la Procura della Repubblica di Matera ha mosso contro Gian Marco Mossuto, accusato anche di porto di coltello e occultamento di cadavere e Giuseppe Simmarano, di 28 e 47 anni, ritenuti responsabili della morte del montese Luigi D’Aria, di 42, il cui cadavere è stato ritrovato domenica scorsa in una scarpata in località Cannezzano a Montescaglioso. Le indagini seguite dal Procuratore della Repubblica di Matera, Pietro Argentino, dal sostituto, Annunziata Cazzetta, e dai Carabinieri, nelle ultime ore hanno subito una svolta a causa delle versioni contraddittorie fornite dai due accusati e di indizi che si sono trasformati in un quadro probatorio certo. Innanzitutto il cadavere di Luigi D’Aria è stato ritrovato a poca distanza da una casa di proprietà di uno dei due accusati, Giuseppe Simmarano. La casa di quest’ultimo, secondo le indagini svolte dai Carabinieri, hanno accertato che i tre avevano intenzione di ristrutturare la casa per poi abitarla con le loro conviventi. Sembra che il particolare che abbia fatto scoppiare una violenta lite tra il Simmarano, il Mossuto e appunto D’Aria sia stato il fatto che quest’ultimo continuasse ad utilizzare la struttura in modo assiduo e continuativo. Ucciso con almeno due coltellate, che lo hanno raggiunto all'addome e, con particolare violenza, al collo. Il D’Aria è stato poi lasciato in aperta campagna non molto distante dal casolare, ritrovato poi domenica mattina ravvolto in una coperta e in alcuni sacchi di plastica. Gli accertamenti successivi su i rispettivi cellulari hanno permesso di chiudere il quadro indiziario con prove gravi, precise e concordanti.

Oreste Roberto Lanza

