Incidente stradale sulla Salandra-Ferrandina. Un morto e due feriti

Creato Martedì, 19 Giugno 2018 16:35

Un incidente stradale si è verificato lungo la SP “Salandra – Ferrandina” tra due mezzi. Per cause in corso di accertamento un furgone Doblò ed un Tuareg Volkswagen, da una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. Nell’incidente ha perso la vita un 50enne che viaggiava a bordo del furgone aziendale intestato alla ditta Nolè, mentre i due occupanti dell’altra auto coinvolta, sono rimasti feriti e trasportati in codice giallo dagli operatori del 118 prontamente intervenuti, all’Ospedale di Matera dove sono ricoverati. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Ferrandina insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco. La circolazione stradale è rimasta bloccata per diverse ore prima di tornare alla normalità.

Commenta l'articolo