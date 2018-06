La GdF di Lauria sequestra tremila prodotti non sicuri

Creato Mercoledì, 20 Giugno 2018 18:24

Tremila prodotti, contraffatti o non sicuri, sono stati sequestrati, durante due distinti controlli, dalla Compagnia di Lauria (Potenza) della Guardia di Finanza. In particolare le Fiamme Gialle hanno denunciato due cittadini senegalesi che nell'auto sui cui stavano viaggiando lungo l'A2 avevano 500 capi di abbigliamento contraffatti. Il secondo sequestro è stato deciso nei confronti di un venditore ambulante del Bangladesh: a Lauria durante il mercato allestito per la festività di Sant'Antonio aveva circa circa 2.500 articoli di bigiotteria "privi - è specificato in un comunicato - del contenuto minimo delle prescrizioni necessarie per informare i consumatori circa il loro corretto utilizzo, così come previsto dal Codice del Consumo del 2006".

