Nova Siri, un uomo viene travolto da un camion sulla ss106

Creato Mercoledì, 20 Giugno 2018 23:36

Nella tarda serata di oggi sulla Statale 106 Jonica nei pressi del bivio per Nova Siri, un uomo è stato travolto da un camion. La dinamica dell’incidente ancora non è chiara. Sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando la strada, con la sua automobile parcheggiata a bordo carreggiata, quando un camion che sopraggiungeva l’ha investito in pieno. A nulla è valsa la brusca frenata da parte dell'autista del grosso automezzo, che non ha potuto evitare il violento impatto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, la Polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno immediatamente trasportato il ferito in gravi condizioni presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Policoro. Da capire adesso se il gesto è stato volontario oppure a causa di un incidente. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore.

Ore 00:05 AGGIORNAMENTO: Purtroppo l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Cla Sol

