Chiaromonte, denunciata una rumena per truffa ai danni di una coppia di anziani

Creato Giovedì, 21 Giugno 2018 21:09

I militari della Compagnia dei Carabinieri di Senise, proseguono nell’attività di perlustrazione e controllo di tutto il territorio per la repressione dei reati di varia natura. Nel corso di un servizio straordinario messo in atto dai militari della stazione di Chiaromonte, finalizzato a tutelare in particolare le fasce deboli,veniva denunciata all’autorità giudiziaria una donna di nazionalità rumena resasi responsabile di essersi intrufolata unitamente con un complice presso la casa di una coppia di anziani residenti a Chiaromonte, riuscendo ad impossessarsi di una cospicua somma di danaro in contante e una carta Postepay con relativo codice pin. Indagini consentivano di identificare l’autrice del furto e di deferirla all’Autorità Giudiziaria. L’invito dell’arma e di denunciare analoghi episodi, e per le persone anziane di non aprire agli sconosciuti. Di Farsi assistere dai famigliari e nel dubbio sempre meglio una telefonata al 112.

