Meteo, il caldo ha le ore contate. In arrivo la pioggia

Creato Domenica, 22 Luglio 2018 14:51

I venti più freschi in avvio della nuova settimana raggiungeranno anche le regioni del Sud Italia ponendo fine all'ondata di caldo intenso. Nello stesso tempo la perturbazione, che segna il cambiamento della massa d'aria, porterà rovesci e temporali al Centro Sud. Nella mattinata i fenomeni sono attesi al Centro Italia, nel pomeriggio invece sarà la volta delle Regioni meridionali, in particolare sulla Basilicata sono attese piogge a carattere di rovescio. Visto il contrasto termico elevato i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, anche sotto forma di nubifragi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Per martedì invece ancora qualche residuo fenomeno al Sud in attenuazione, bel tempo altrove con isolati acquazzoni. Meglio la seconda parte della settimana con una prevalenza di sole e temperature in aumento.

Commenta l'articolo