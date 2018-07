Terre di Aristeo: a San Fele progetti per riconversione 20 unità immobiliari con un investimento di 3 milioni

I progetti per la riconversione delle unità immobiliari private a San Fele da parte degli aderenti al Distretto di Turismo Rurale “Le Terre di Aristeo” da destinare all’accoglienza sono stati esaminati in un’assemblea che si è tenuta a San Fele. Sono intervenuti l’amministratore delegato del Distretto Saverio Lamiranda, la maggioranza degli operatori del luogo, proprietari degli immobili da ristrutturare ed il Sindaco Donato Sperduto. Si tratta di un primo investimento complessivo pari a 3 milioni di euro per 20 unità immobiliari che sarà inserito nella proposta del Contratto di Sviluppo Aristeo. Durante la riunione di è discusso anche degli aspetti organizzativi e gestionali delle strutture. La proposta dei “privati” – ha sottolineato Saverio Lamiranda, a.d. del Distretto - è particolarmente significativa in una realtà come quella di San Fele dove le cascate sono l’attrattore più importante con ottimi risultati per arrivi e presenze nel giro di pochi anni e testimonia l’esistenza di volontà, non solo pubblica, ad essere effettivi protagonisti e partecipi della programmazione locale. Nonostante tutte le difficoltà la progettazione presentata è la dimostrazione, secondo la strategia di Aristeo, che è possibile avviare la costituzione di una “comunità turistica”. Il sindaco Sperduto ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione Comunale di voler sperimentare un modello di Comunità utile non solo per San Fele, ma per il territorio più vasto del quale San Fele si sente componente attiva. Di qui l’approvazione di una deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si individua il centro storico come area destinata a “comunità turistica” candidandola, anche se in via sperimentale, nell’ambito del Progetto promosso dal Distretto. Tutti gli operatori hanno evidenziato la gravissima difficoltà conseguente allo spopolamento del territorio e a quella ancora più grave della difficoltà di far rientrare i giovani che sono ormai “espatriati”, anche soltanto per ragioni di studio. Lamiranda dopo aver fornito tutte le risposte tecniche alle domande formulate ha evidenziato l’assoluta esigenza dell’impegno di tutti per un effettivo esercizio di “programmazione partecipata” finalizzatoa rendere più efficace la distinzione dei ruoli fra pubblico e privato ed a realizzare iniziative di animazione e formazione per tutti (dal vigile urbano, allo studente, al disoccupato, all’operatore culturale, al commerciante, all’artigiano, al barista al ristoratore ecc.) affinché tutti possano essere in grado di concorrere alla ricostruzione di un ambiente sociale compatibile affinché le nuove generazioni possano vivere in Basilicata sentendosi ed essendo anche “cittadini del mondo”. Oggi – ha detto l’a.d. del Distretto - questa è l’emergenza drammatica ed assoluta che esiste ed è la sfida da cogliere e da combattere tutti insieme. Per questo la partecipazione e l’impegno di tutti coloro che sono, intanto ed ancora, rimasti sul territorio a testimoniare anche l’esistenza delle proprie radici, è condizione fondamentale per ogni possibile sviluppo delle economie locali la cui evoluzione sarà possibile solo connettendosi alla nuova dimensione della quale sono protagoniste le nuove generazioni. E’ questa la saldatura che si deve riuscire a determinare. In questa direzione va considerato che “l’innovazione digitale” prevista ed implementata dal Progetto Aristeopotrà contribuire ad orientare ed accelerare l’organizzazione, la promozione e la commercializzazione della “destinazione” individuata nelle sei C.T.I. (Comunità Turistiche Integrate) in cui è funzionalmente organizzato il Distretto, in un’ottica di sviluppo turistico esperienziale e sostenibile dei nostri territori.

