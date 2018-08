Perseguita l’ex moglie sotto casa. Arrestato un uomo

SCANZANO JONICO - Nella mattinata del 26 agosto scorso i Carabinieri di Policoro hanno arrestato un uomo che, dopo aver insistentemente provato nel corso della notte a contattare telefonicamente l’ex moglie, si era presentato sotto casa della donna proseguendo nei suoi tentativi di raggiungerla anche tramite citofono e inveendo nei suoi confronti, offendendola, minacciandola e accusandola di avere una nuova relazione sentimentale. Data l’ostinazione dell’uomo, la signora chiedeva l’aiuto dei Carabinieri che, prontamente giunti sul posto, ristabilivano l’ordine e la calma. Conclusi gli accertamenti, gli uomini dell’Arma accertavano che l’uomo già da tempo si era reso responsabile di episodi analoghi, mettendo in essere condotte offensive e minacciose, molestie di vario genere e sempre in un crescendo di aggressività nei confronti della donna, tali da crearle un sentimento di ansia nonché di timore per la propria incolumità e da costringerla anche a modificare alcune sue abitudini di vita. Pertanto, l’uomo, trentacinquenne del posto, con il coordinamento del P.M. dr.ssa Rosanna DEFRAIA, è stato arrestato per atti persecutori ed accompagnato presso il carcere di Matera, ove rimarrà a disposizione di quella Autorità Giudiziaria.