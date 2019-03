L’incidente è avvenuto all’interno della zona industriale. Trasportato a Potenza

Incidente sul lavoro per un operaio di una ditta privata di Policoro, che era a lavoro questa mattina all’interno di una ditta nella zona industriale di Senise. Nello specifico, l’uomo era intento a riparare una caldaia quando per cause in fase di accertamento è stato colpito da una scarica elettrica che ha provocato anche delle fiamme, che fortunatamente non hanno investito l'operaio. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul posto e successivamente trasferito in codice rosso in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza.