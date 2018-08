Guida in stato di ebrezza e illeciti in materia di sostanze stupefacenti. Azione di contrasto capillare da parte dei Carabinieri

Creato Mercoledì, 29 Agosto 2018 14:08

Nel trascorso fine settimana, nell’ambito di un servizio coordinato disposto dalla compagnia di Matera nel territorio del capoluogo e quello di Montescaglioso, con particolare attenzione alla guida in stato di ebrezza ed agli illeciti in materi di stupefacenti, sono stati conseguiti i seguenti risultati: Il nucleo operativo e radiomobile nel corso di posti controllo ha proceduto:

-al controllo di 3 autovetture condotte da giovani tra i 23 ed i 28 anni, diu quali due materiani ed uno di Gravina in Puglia in provincia di Bari, i quali a seguito di accertamento, venivano sorpresi con tasso alcolemico superiore a quello previsto per legge. Nella circostanza il 28enne gravinese venvia denunciato in stato di libertà alla procura di matera, ed i restanti 2 segnalati alla prfettura per le conseguenti. In tutti e tre i casi sono state ritirate le patenti di guida ed inviate alla prefettura; - al controllo di nr 4 persone, tutte materane, tra i quali due minori 15enni, un 19enne ed un 22enne, i quali venivano sorpresi con diverse dosi di hashish per consumo personale e quindi segnalati alla locale prefettura per gli specifici provvedimenti amministrativi. La sostanza stupefacente, per totale di 10gr. E’ stata sottoposta a sequestro. La stazione di Montescaglioso, nell’ambito dello stesso servizio nel procedure al controllo di un 42enne del posto, sottoposto a sorveglianza speciale di p.s., ha accettato che il medesimo aveva violato le prescrizioni impostegli e pertanto veniva denunciato alla procura di Matera. Inoltre sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari e personali, nonché al controllo di autovetture, ed elevate contravvenzioni al c.d.s