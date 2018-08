A Latronico i 25 anni delle Terme Lucane

Creato Giovedì, 30 Agosto 2018 13:24

Sono passati ben 25 anni dal quel lontano giorno del 1993 in cui fu inaugurato il complesso termale, che oggi è il fiore all’occhiello dell’intera Basilicata. Ieri mattina alla presenza di numerosi partecipanti, si è tenuta una cerimonia con un dibattito sull’anniversario del 25esimo anno di vita delle Terme Lucane, ubicate nello splendido scenario della località Calda di Latronico. «Siamo cresciuti tantissimo in questi anni. Dal 1993 ad oggi – dice il direttore sanitario Dottor Mario Domenico Lofrano - le cure sono addirittura triplicate e le presenze giornaliere sono in un numero eccellente. Questo 25esimo anniversario è un modo per valutare il passato, ma soprattutto per valutare il presente e il futuro, in quanto questa struttura ha dato un impulso all’economia di un intero territorio, portando quello che è stato il benessere a questa comunità. Senza dubbio abbiamo migliorato il tipo di cure, raddoppiando e innovando tutte quelle che sono state le attrezzature necessarie. Strumenti di ultimissima generazione per le inalazioni, aerosol e polverizzazione. Però, la ricettività è carente in alcuni punti, per la mancanza purtroppo degli alberghi. Questione che ci penalizza e che ci frena nel proporre pacchetti ed offerte per i clienti. Però – conclude Lofrano - siamo contenti lo stesso in quanto siamo cresciuti con la volontà e l’impegno per andare avanti e crescere. Questo lo devo soprattutto allo staff che qui lavora con passione ed impegno». Ma vediamo nel dettaglio un po’ i numeri della struttura latronichese: le terme sono passate da circa 45mila prestazioni convenzionate e circa 2500 utenti nel semestre del 1993 nell’arco di un decennio. Dal 1993 al 2003 sono state erogate 80mila prestazioni convenzionate e circa 5000 presenze. Dal 2003 ad oggi, si è passati a 150mila presenze convenzionate a circa 8000 utenti, con punte di presenze giornaliere di circa 1500 utenti. «Questa bellissima struttura – dice l’amministratore delegato delle terme Giovanni Falconi - copre un vasto bacino di utenza dell’area sud e non solo, il grosso dei nostri clienti viene dai Comuni limitrofi ed anche da fuori regione. Abbiamo istituito un servizio di pullman, un centinaio circa all’anno, per raccogliere tutti i clienti che non possono recarsi qui autonomamente. Putroppo - conclude - non abbiamo strutture alberghiere per accettare i clienti dall’estero o dalle regioni lontane, anche se qualche B&B è disponibile, ma è troppo poco». Visibilmente soddisfatto del complesso termale il primo cittadino di Latronico Fausto De Maria: «In questi 25anni ci sono stati alti e bassi, però adesso siamo in salute, almeno come struttura sanitaria. Le prospettive sono buone, con molte potenzialità. Certo si è perso un pò di tempo, qualcosa non è andato bene ma era prevedibile. Adesso, stiamo aspettando l’adempimento regionale degli atti per passare la proprietà dalla Regione al Comune. Gli alberghi sono stati acquistati qualche anno fa da una società russa che dovrebbe fare degli investimenti importanti, in questi giorni inoltre, partità il permesso a costruire. Ricordiamo che qui ci sono molti vincoli ambientali, quindi non è semplice avere le dovute autorizzazioni. Però – conclude – con l’impegno di tutti gli amministratori siamo riusciti ad ottenere buoni risultati».

Claudio Sole