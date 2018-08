Rifiuti: sequestro area a Montescaglioso

Durante il regolare servizio di controllo del territorio, i Carabinieri Forestali della Stazione di Montescaglioso, in località “Cinque bocche”, in agro di Montescaglioso, hanno accertato un abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in un’area di circa 30 mq, di proprietà del Comune, sita in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico, da anni chiusa al traffico a causa di una frana. I rifiuti rinvenuti erano costituiti prevalentemente da scarti derivanti da ristrutturazioni edilizie e scavi stradali, non sottoposti ad alcun trattamento previsto dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998. Pertanto, i militari hanno proceduto al sequestro dell’intera area inquinata.