Senise, Coloriamo l’Estate rende felici i più piccoli

Creato Venerdì, 31 Agosto 2018 15:55

SENISE – Ha riscosso grande successo “Coloriamo l’Estate”, la manifestazione estiva amata ormai dai più piccoli. L’evento organizzato dall’associazione di Volontariato “Gioia e Speranza”, attiva sul territorio da oltre venticinque anni, e con il patrocinio del Comune di Senise, come consuetudine è rivolto ai bambini che hanno disegnato e colorato su delle magliette bianche, dando sfogo a tutta la loro fantasia per creare un piccolo dipinto. Toccante è stato il gesto delle socie dell’associazione nei confronti della presidente Maria Antonietta Sole, che ha ricevuto un bouquet di fiori, gesto questo per salutare il suo rientro nelle attività associative dopo un periodo di malattia. Oltre cinquanta i bambini, accompagnati dalle loro mamme e papà, che nella suggestiva piazzetta San Francesco hanno colorato con fantasia e divertimento le loro magliette, sotto lo sguardo vigile delle organizzatrici. A conlusione del laboratorio, c’è stato spazio poi per i racconti di Gianluca Caporaso che hanno tenuto incollati alle sedie i bimbi presenti.

Claudio Sole