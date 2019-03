A Montescaglioso scoperto in possesso di 50 grammi di marijuana

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso hanno effettuato un servizio teso a contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Al termine dell’attività, una persona è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti mentre un’altra è stata segnalata alla Prefettura di Matera quale assuntore. L’attenzione dei militari dell’Arma si è concentrata, in particolare, sul 21enne A.L. e su un 24enne, entrambi di Montescaglioso. Presso l’abitazione del primo, i Carabinieri, supportati da un’unità cinofila, hanno trovato 50 grammi circa di marijuana, bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. L’analoga operazione estesa all’abitazione del 24enne ha dato modo di rinvenire, invece, un grammo della stessa sostanza, destinata per uso personale. Al termine degli accertamenti di rito, A.L. è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre l’altro giovane è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Matera quale assuntore di stupefacenti.