Trasportati in ospedale due alunni con l'accompagnatrice degli scolari

Intorno alle ore 14:00 di oggi pomeriggio si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scuolabus del comune di Montescaglioso che è stato tamponato da un camion sulla ex Ss 175 e la Sp 3. Il mezzo che trasportava una decina di alunni delle scuole elementari e medie, nell'impatto è stato scaraventato nella scarpata in mezzo alla vegetazione. Un un ragazzino di 12 anni che ha riportato un trauma cranico è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Matera, un suo coetaneo invece ha riportato ferite ad un braccio ed una caviglia. Anche l'accompagnatrice degli scolari, una dipendente comunale, è stata trasportata al pronto soccorso di Matera per accertamenti. Il sindaco di Montescaglioso tramite la pagina Facebook del comune ha sottolineato la prontezza dell'autista dello scuolabus che ha evitato il peggio.