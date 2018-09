Matera, bruciavano illecitamente i rifiuti nella zona industriale La Martella

Creato Lunedì, 03 Settembre 2018 14:32

I Carabinieri Forestali della Stazione di Matera, durante il regolare servizio di controllo del territorio nella zona industriale “La Martella”, in agro di Matera, avvistato un fumo proveniente da un piazzale di uno stabilimento, hanno verificato che era in atto l’abbruciamento di materiale plastico, confezioni di carta, scatolame di latta, masserizie, etc. I rifiuti bruciati, circa 2 mc, provenivano dal vicino stabilimento che produce generi alimentari da forno. Per quanto verificatosi, si è configurato il reato di “combustione illecita di rifiuti speciali pericolosi”; i militari hanno informato l’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di rito e hanno contestualmente provveduto ad informare le Autorità competenti per avviare le procedure di bonifica.