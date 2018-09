Asp, disponibile la nuova Carta dei Servizi 2018

Creato Lunedì, 03 Settembre 2018 17:23

E' disponibile online, su aspbasilicata.it, la nuova Carta dei Servizi aziendali 2018. La Carta dei Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, fornisce le informazioni essenziali sui servizi e le prestazioni erogate sul territorio, al fine di facilitare la fruizione degli stessi da parte dei cittadini; le informazioni sono aggiornate all’anno in corso e tengono conto del processo di riordino del Sistema Sanitario Regionale come previsto dalla L.R. n.2/2017. Attraverso la Carta dei Servizi, l’ASP comunica la propria missione nonché i valori che orientano le scelte e l’agire dell’intera organizzazione sanitaria; definisce inoltre i principi, i diritti ed i doveri dei cittadini, gli impegni e gli standard di qualità, nonché le regole per garantire la massima tutela al cittadino – utente. La Carta dei servizi, in definitiva, costituisce pertanto un importante strumento di trasparenza e informazione con l’obiettivo concreto di porre gli utenti nella condizione di controllare la qualità dei servizi sanitari in un processo di miglioramento continuo. E’ possibile scarica e consultare la Carta dei Servizi ASP - 2018 (in formato Pdf) a questo link: http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/Carta%20dei%20Servizi%202018.pdf