Mortale incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Timpa Rossa di Lauria. Vittima un settantacinquenne. Era alla guida di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo in una scarpata. L’uomo è morto sul colpo. Ferita in maniera non grave una donna di 70 anni che si trovava a bordo con lui. E’ stata trasportata dai sanitari del 118 nel vicino ospedale di Lagonegro. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.