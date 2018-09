Eternit in località ‘Vetrino’ a Matera. Denuncia dei carabinieri forestali

Creato Martedì, 04 Settembre 2018 16:55

I Carabinieri Forestali della Stazione di Matera tengono alta l’attenzione per reprimere la gestione illecita di rifiuti nella propria circoscrizione. Durante tale attività, hanno constatato che in località “Vetrino” agro di Matera, in una cunetta adiacente alla strada comunale, in area di proprietà demaniale, sottoposta a vincolo paesaggistico, erano stati abbandonati rifiuti speciali di natura pericolosa.

Nella cunetta stradale erano accumulati diversi tubi, contenenti presumibilmente amianto e cumuli di scarti di pannelli in cartongesso, derivanti da ristrutturazioni edilizie.

L’accaduto è stato denunciato alla Procura della Repubblica e contestualmente si è provveduto ad informare gli Enti competenti per gli adempimenti di rito circa la gestione dei rifiuti e la bonifica dell’area.