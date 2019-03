I due di origini calabresi sono stati trasportati in ospedale

Rocambolesco incidente ieri sera poco dopo le ore 20:00 sulla Strada Provinciale 3 al km 0 in territorio di Metaponto, dove per cause ancora in fase di accertamento una moto modello Custom è andata a schiantarsi contro il guard rail. A bordo del mezzo a due ruote padre e figlia di origini calabresi. Per loro si sono rese necessarie le cure da parte dei sanitari del 118 che intervenuti sul posto insieme alla Polstrada di Policoro hanno prestato i primi soccorsi. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Matera con contusioni e ferite varie.