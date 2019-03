Un Nissan Qashqai ha investito sulla Basentana il grosso animale

Incidente stradale la notte scorsa sulla strada statale 407 Basentana al km 83, in territorio di Pisticci, con un auto che ha investito un cinghiale. Un automobilista alla guida della sua Nissan Qashqai, si è visto improvvisamente davanti sulla sua marcia il grosso animale che si trovava sulla carreggiata al momento del suo passaggio. Auto danneggiata con tanto spavento da parte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso. I cinghiali dunque colpiscono ancora in quella strada. Il risultato è un’auto danneggiata nella parte anteriore. Il cinghiale invece morto sull'asfalto.