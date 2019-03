Segnalati anche alcuni individui per uso personale di sostanze stupefacenti

Nel corso dei controlli del territorio i Carabinieri della Compagnia di Senise hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria due persone di 40 e 70 anni del posto. I due nel corso di una perquisizione sono stati trovati, il primo in possesso di un coltello a serramanico, il secondo invece con una forca con il manico in legno, all'interno della sua auto. Entrambi sono stati segnalati per porto abusivo di oggetti ed armi atti ad offendere. Inoltre, un 47enne del varesino è stato segnalato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. All'uomo è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato consegnato al proprietario, parente dell'interessato. Inoltre sono stati segnalati alle competenti Autorità Amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti alcuni individui residenti nei comuni di: Francavilla in Sinni, Chiaromonte e Viggianello.