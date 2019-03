A partire dai 600 metri di quota la pioggia si trasformerà in neve

Una ondata di maltempo è in arrivo in Basilicata già dalla tarda serata, con la neve che potrebbe cadere su molti centri del potentino. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso meteo che prevede venti da forti a burrasca settentrionali. Nella notte sono previste abbondanti piogge, che in alcuni casi potrebbero essere a carattere temporalesco, e con delle locali grandinate. Ci sarà un generale crollo termico, che a partire dai 600 metri di quota si trasformerà in neve. Le zone maggiormente colpite dai fenomeni nevosi saranno quelle dell'alto Potentino, Val D’Agri e Vulture/Melfese. Coinvolti, anche se in maniera meno intensa, il Lagonegrese e il Senisese/Pollino. Dovrebbe essere risparmiato invece il Materano.